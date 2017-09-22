Печать

Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 9 Кыргызстанец по чужому паспорту попытался выехать на заработки в Казахстан 21 сентября пограничники контрольно-пропускного пункта "Акжол-автодорожный" задержали гражданина Кыргызстана за попытку пересечения кыргызско-казахской государственной границы по чужому паспорту. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР. 21 сентября пограничники контрольно-пропускного пункта "Акжол-автодорожный" задержали гражданина Кыргызстана за попытку пересечения кыргызско-казахской государственной границы по чужому паспорту. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР. Кыргызстанец А.И., 1991 г. р., пытался выехать по паспорту, принадлежащему другому гражданину КР. Со слов задержанного, в связи с утерей своего паспорта он использовал для пересечения госграницы паспорт (ID-card) своего друга. Задержанный направлялся в Казахстан в поисках работы. После оформления соответствующих документов нарушитель государственной границы был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР. URL: http://www.vb.kg/366719 Добавить комментарий