Алмазбек Атамбаев 21 сентября в рамках рабочего визита в Нью-Йорке встретился с вице-президентом General Electric, президентом и главным исполнительным директором компании General Electric по СНГ Роном Поллеттом.
Алмазбек Атамбаев 21 сентября в рамках рабочего визита в Нью-Йорке встретился с вице-президентом General Electric, президентом и главным исполнительным директором компании General Electric по СНГ Роном Поллеттом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Президент КР предложил General Electric вкладываться в сферу энергетики
В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся деятельности компании General Electric в Кыргызстане, в том числе в области модернизации энергетической инфраструктуры.
Также были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Кыргызстаном и компанией General Electric, в первую очередь в сфере развития отечественной энергетики и строительства новых гидроэнергетических станций.
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