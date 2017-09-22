Президент КР предложил General Electric вкладываться в сферу энергетики

Алмазбек Атамбаев 21 сентября в рамках рабочего визита в Нью-Йорке встретился с вице-президентом General Electric, президентом и главным исполнительным директором компании General Electric по СНГ Роном Поллеттом.

Алмазбек Атамбаев 21 сентября в рамках рабочего визита в Нью-Йорке встретился с вице-президентом General Electric, президентом и главным исполнительным директором компании General Electric по СНГ Роном Поллеттом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Президент КР предложил General Electric вкладываться в сферу энергетики

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся деятельности компании General Electric в Кыргызстане, в том числе в области модернизации энергетической инфраструктуры.

Также были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Кыргызстаном и компанией General Electric, в первую очередь в сфере развития отечественной энергетики и строительства новых гидроэнергетических станций.

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