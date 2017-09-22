Атамбаев: Мир, согласие и стабильность – главное, чего мы достигли за последние годы

Революции 2005 и 2010 годов не добавили стабильности в Кыргызстане. Главным на тот момент было вернуть устойчивость обществу, вернуть веру людей в то, что мы можем жить в нормальной стране с нормально функционирующими государственными институтами.

Революции 2005 и 2010 годов не добавили стабильности в Кыргызстане. Главным на тот момент было вернуть устойчивость обществу, вернуть веру людей в то, что мы можем жить в нормальной стране с нормально функционирующими государственными институтами. Об этом президент Алмазбек Атамбаев заявил на специальном совещании ПРООН «Цели устойчивого развития в действии» в Нью-Йорке, сообщает аппарат главы государства.

Атамбаев сказал, что «по сути, это была стратегия восстановления кыргызской государственности и восстановления надежды людей в лучшее будущее».

«Прошло всего несколько лет. И сегодня можно уверенно сказать, что принятие тогда пятилетней стратегии устойчивого развития себя полностью оправдало. Мы знали, какой дорогой идти», - отметил он.

По словам президента, от «бессистемного реагирования на постоянно возникающие угрозы Кыргызстан перешел к сбалансированной внутренней и внешней политике».

«Мир, согласие и стабильность – вот самое главное, чего мы достигли за последние годы. Более того Кыргызская Республика стала первой и единственной страной Центральной Азии с парламентской демократией. ВВП Кыргызстана все эти четыре года показывает стабильный рост. Наша страна стала одной из 10 стран мира, получивших статус «ВСП+» от Европейского союза, который дает право экспортировать более 5 тысяч видов продукции на рынок европейских стран без пошлин», - сказал Атамбаев.

Он добавил, что не имея больших запасов нефти и газа, страна ставит на людей и добилась того, что 24% бюджетных средств направляется в сферу образования, чего нет в других странах мира, где эта цифра составляет 3-4%. «Мы делаем ставку на людей», - подчеркнул Атамбаев.

Алмазбек Атамбаев в эти дни находится с рабочим визитом в городе Нью-Йорке (США), где впервые принимает участие в сессии Генассамблеи ООН. 20 сентября он выступил там с докладом..



Азаттык