ЦИК: привлечение несовершеннолетних к агитации незаконно

Выборное законодательство Кыргызстана не позволяет привлекать несовершеннолетних граждан к агитационной кампании. Так член Центризбиркома Абдыжапар Бекматов прокомментировал «Азаттыку» участие школьников во встрече кандидата с избирателями.

Выборное законодательство Кыргызстана не позволяет привлекать несовершеннолетних граждан к агитационной кампании. Так член Центризбиркома Абдыжапар Бекматов прокомментировал «Азаттыку» участие школьников во встрече кандидата с избирателями.

По его словам, пока информации в ЦИК о подобных фактах не поступало.

«Несовершеннолетние граждане не должны участвовать в агитационной кампании. У нас такой информации пока нет. По закону, граждане, не достигшие 18-летнего возраста, не имеют права вести агитацию. Но с разрешения родителей они могут фотографироваться», - сказал Бекматов.

Сегодня на встрече с кандидатом в президенты Сооронбаем Жээнбековым в Манасском районе Таласской области присутствовали школьники. Об этом с мероприятия сообщает региональный корреспондент «Азаттыка».

Всего на встречу с кандидатом пришли, по приблизительным подсчетам, 500 человек. Некоторые учащиеся лицея «Улукман» рассказали, что директор учебного заведения освободил их от занятий и сказал «сходить на концерт». По их словам, сегодня по расписанию у них было 6 уроков.

Завотделом Манасского районного управления образования Замирбек Маркашов сообщил, что сегодня у учеников старших классов всего по три урока. Участие школьников на встрече с кандидатом он связал с их желанием посмотреть концерт.

Сам кандидат и его избирательный штаб пока не комментировали случай.



Азаттык