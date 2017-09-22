Адиль Турдукулов обратился в ЦИК по поводу Зилалиева и Чубак ажы Жалилова

Гражданский активист, председатель неправительственной организации «Комитет защиты свободы слова» Адиль Турдукулов 21 сентября направил обращение на имя главы Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой.

Гражданский активист, председатель неправительственной организации «Комитет защиты свободы слова» Адиль Турдукулов 21 сентября направил обращение на имя главы Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой. В заявлении он пишет, что «духовный лидер, член высшего органа - муфтията, член Совета улемов Чубак ажы Жалилов на встрече с избирателями выразил открытую поддержку одному из кандидатов в президенты, а именно - Сооронбаю Жээнбекову».

Здесь же активист приводит ссылку на видеозапись этой встречи в сервисе Youtube и напоминает, что «согласно пункту 15 статьи 22 Закона «О выборах в КР» представители религиозных организаций не имеют права проводить агитацию».

В связи с этим Адиль Турдукулов просит «рассмотреть на заседании ЦИК данное нарушение и вынести официальное предупреждение штабу кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова и Чубак ажы Жалилову».

Видео с выступлением религиозного деятеля на одной из встреч кандидата в президенты КР Сооронбая Жээнбекова распространилось в Интернете 20 сентября. На записи Жалилов говорит: «Я пришел сюда не как бывший муфтий, не как член Всемирного совета улемов или член Совета улемов Кыргызстана, а пришел как сын кыргызского народа, как гражданин этой страны. Стоя здесь, на своей земле, перед своим народом, рядом с Камчы аке, мы говорим, что вы, Камчы аке, не одиноки, есть мы и, невзирая ни на что, мы окажем поддержку».

В этой же встрече принимал участие и кандидат в президенты Камчыбек Ташиев, ранее заявивший о приостановке своей оппозиционной деятельности и объединившийся с Сооронбаем Жээнбековым.

Также Адиль Турдукулов обратился в ЦИК с просьбой вынести официальное предупреждение вице-премьер-министру Дуйшенбеку Зилалиеву, так как по законодательству «работники госорганов и органов местного самоуправления не имеют права проводить агитацию», и привел в пример выступление чиновника от 19 сентября во время встречи с активом Баткенской области, где тот заявил, что «поддержит кандидата от власти».

Дуйшенбек Зилалиев 19-20 сентября посетил Баткенскую, Джалал-Абадскую, Ошскую области страны с тем, чтобы ознакомиться с готовностью к проведению выборов территориальных и участковых избирательных комиссий. А 19 сентября во время встречи с активом Баткенской области он заявил, что поддержит кандидата от власти. Сам Зилалиев в комментарии «Азаттыку» сказал, что нельзя принимать его слова за агитацию. ​«Меня там спросили, я ответил, за кого отдам (голос). Я заранее предупредил, что это нельзя принимать за агитацию», - пояснил он.

Сегодня, 21 сентября премьер-министр Сапар Исаков объявил замечание Дуйшенбеку Зилалиеву за выражение своего личного предпочтения одному из кандидатов и поручил возложить обязанности председателя Республиканского штаба по выборам на вице-премьер-министра Темира Джумакадырова.

Радио «Азаттык» поясняет, что встреча вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева с активом области была открытой и проходила в здании областной администрации в 14.00 – рабочее время. В редакции имеется полная запись выступления Зилалиева, но была опубликована лишь основная ее часть.

Выборы, в которых принимают участие 13 кандидатов, назначены на 15 октября. Начиная с 10 сентября в стране началась предвыборная агиткампания.

Азаттык