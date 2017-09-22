Избирателей в Кыргызстане стало на 58 тысяч больше

Госрегистрационная служба передала Центризбиркому контрольный список избирателей на предстоящие выборы президента. По состоянию на 20 сентября, число избирателей составило 2 млн 973,5 тысячи человек. Это на 58,9 тысячи больше, чем в предварительном списке, составленном в начале августа.
Госрегистрационная служба передала Центризбиркому контрольный список избирателей на предстоящие выборы президента. По состоянию на 20 сентября, число избирателей составило 2 млн 973,5 тысячи человек. Это на 58,9 тысячи больше, чем в предварительном списке, составленном в начале августа.
Как сообщает пресс-служба ГРС, уточнить себя в списках избирателей можно в избирательных участках по месту прописки, на сайте www.shailoo.srs.kg (tizme.srs.kg), в сall-центре ГРС по номеру 119 и путем отправки смс-сообщения на номер 119.
Ранее ГРС сообщала, что 800 тысяч кыргызстанцев еще не сдали биометрические данные. Возможно, они не смогут проголосовать на выборах президента.
Выборы президента пройдут 15 октября.
Азаттык
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