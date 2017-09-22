Алексей Елисеев готов простить Салянову за уголовное преследование

Юрист Алексей Елисеев, известный в Кыргызстане как приближенный Максима Бакиева, рассказал ИА «24.kg», за что он готов простить бывшего министра юстиции и генпрокурора Аиду Салянову.
Юрист Алексей Елисеев, известный в Кыргызстане как приближенный Максима Бакиева, рассказал ИА «24.kg», за что он готов простить бывшего министра юстиции и генпрокурора Аиду Салянову.
Отметим, что ее судят за возобновление именно Алексею Елисееву в 2010 году адвокатской лицензии, которой он так и не смог воспользоваться.
По его словам, он прощает Аиду Салянову за, по его мнению, организацию и осуществление политически мотивированного преследования, когда она была генпрокурором.
«За то, что она организовала незаконные и даже преступные заочные судебные процессы против меня без предъявления обвинения и даже извещения. За незаконный отъем моей собственности, в чем она сама признавалась. Теперь она поняла, что такое политическое преследование, поэтому я на нее зла не держу. Сейчас она оказалась в черном списке тех, для кого в Кыргызстане нет правосудия. Поэтому я исключаю ее из списка лиц для Комитета ООН по правам человека, которые злостно нарушили мои права и которых я прошу привлечь к ответственности. Она, судя по всему, уже поняла свои нарушения сама», — отметил Алексей Елисеев.
Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Прокуроры просят для нее восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/63407/
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