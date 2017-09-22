Суд Саляновой. Ругаются судья и адвокат

Адвокат Аиды Саляновой — Чинара Джакупбекова — намерена обжаловать действия председательствующего на заседании судьи Кубанычбека Касымбекова в Совете судей.

Суд перешел к прениям сторон. На процессе выступает общественный защитник подсудимой Нурлан Садыков.



Он отмечает, что следствие по данному делу проведено некачественно, а следователи не смогли доказать вину Саляновой.

«Доказательство вины лежит на органах следствия. Однако вина Саляновой не доказана. Она не знала Елисеева, никогда его не видела. В своих показаниях бывший замминистра юстиции Жылдыз Мамбеталиева путается», — сказал Садыков.

Кубанычбек Касымбеков попросил общественного защитника говорить по существу дела. Он отметил, что Садыков повторяет свои слова в третий раз. В зале опять раздался шум и упреки в адрес судьи.

Чинара Джакупбекова заявила, что согласно закону, суд не имеет права перебивать участника процесса в прениях сторон.

«Мы обжалуем ваши действия в Совете судей», — сказала она.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении служебным положением. Прокуроры просят осудить ее на восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/63438/