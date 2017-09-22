В ГСИН пояснили, почему Жапарова не отпустили на похороны отца

В Государственной службе исполнения наказаний пояснили, почему осужденного экс-депутата Садыра Жапарова не отпустили на похороны его отца.

В Государственной службе исполнения наказаний пояснили, почему осужденного экс-депутата Садыра Жапарова не отпустили на похороны его отца. Ведь в соответствии со статьей 69 Уголовно-исполнительного кодекса КР осужденным могут быть разрешены краткосрочные выезды за пределы мест лишения свободы в связи с исключительными личными обстоятельствами: смерть или тяжкая болезнь близкого родственника.

Пресс-секретарь ГСИН Александр Никсдорф поясняет на своей странице в социальной сети «Фейсбук», что, согласно пункту 3 статьи 69, выезды по основаниям, указанным в части первой настоящей статьи, предоставляются не всем осужденным. Есть категория статей, осужденным по которым не разрешен выезд из исправительного учреждения. В эту категорию входит и статья, по которой осужден экс-депутат.

«Таким образом, ему не может быть предъявлено право выехать за пределы СИЗО», — пишет на своей странице Александр Никсдорф.

Напомним, Садыр Жапаров осужден за события на митинге в городе Караколе в 2013 году по статье 227 (захват заложника) УК КР.

Похороны его отца Нургожо Жапарова завершатся сегодня до обеда.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/63439/