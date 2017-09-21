С.Жээнбеков подал иск в суд на одно из информагентств и на экс-депутата ЖК Кабая Карабекова
Кандидат на должность президента Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 20 сентября обратился в Свердловский районный суд Бишкека с иском к экс-депутату Жогорку Кенеша Кабаю Карабекову и информационному агентству "24.kg" о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда.
Как сообщили в штабе С.Жээнбекова, кандидат в президенты требует признать несоответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию измышления автора о "…тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями".
Речь идет о публикации на сайте информационного агентства "24.kg" от 11 сентября статьи под авторством Кабая Карабекова "Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?".
"В указанной статье в прямой увязке с кандидатом на должность президента КР Сооронбаем Жээнбековым и прямой ссылкой на закрытую встречу президентов Кыргызстана и России в июне 2017 года говорится о том, что Москва "намекнула кыргызской стороне, что ее тревожит информация кыргызских и российских спецслужб о якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями. В том числе и с арабским "Обществом социальных реформ", которое признано в РФ террористической организацией", - сообщили в штабе.
С.Жээнбеков требует опровержения данных сведений и в качестве возмещения морального вреда требует с каждого ответчика по 5 млн сомов.
"Сумма иска не завышена. Речь идет о президентских выборах. О судьбе страны на предстоящие 6 лет. О распространении клеветы на кандидата, - заявил начальник предвыборного штаба С.Жээнбекова Фарид Ниязов.
Источник - kg.akipress.org
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