Кандидат в кыр-президенты Жээнбеков через суд попытается доказать, что не имеет связей с "радикальными арабскими организациями"

С.Жээнбеков подал иск в суд на одно из информагентств и на экс-депутата ЖК Кабая Карабекова

Кандидат на должность президента Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 20 сентября обратился в Свердловский районный суд Бишкека с иском к экс-депутату Жогорку Кенеша Кабаю Карабекову и информационному агентству "24.kg" о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда.

Как сообщили в штабе С.Жээнбекова, кандидат в президенты требует признать несоответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию измышления автора о "…тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями".

Речь идет о публикации на сайте информационного агентства "24.kg" от 11 сентября статьи под авторством Кабая Карабекова "Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?".

"В указанной статье в прямой увязке с кандидатом на должность президента КР Сооронбаем Жээнбековым и прямой ссылкой на закрытую встречу президентов Кыргызстана и России в июне 2017 года говорится о том, что Москва "намекнула кыргызской стороне, что ее тревожит информация кыргызских и российских спецслужб о якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями. В том числе и с арабским "Обществом социальных реформ", которое признано в РФ террористической организацией", - сообщили в штабе.

С.Жээнбеков требует опровержения данных сведений и в качестве возмещения морального вреда требует с каждого ответчика по 5 млн сомов.

"Сумма иска не завышена. Речь идет о президентских выборах. О судьбе страны на предстоящие 6 лет. О распространении клеветы на кандидата, - заявил начальник предвыборного штаба С.Жээнбекова Фарид Ниязов.

Источник - kg.akipress.org