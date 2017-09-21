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Как кыргыз Нуртилек выцарапал свое имя на монументе Авраама Линкольна в Вашингтоне (фото)

Как Нуртилек выцарапал свое имя на монументе Авраама Линкольна в Вашингтоне

 

Акт вандализма гражданина Кыргызстана в городе Вашингтон вызвал резонанс у пользователей соцсети Twitter.

 

Ранее в МИД Кыргызстана сообщили о факте вандализма, совершенном кыргызстанцем Н.Н.

 

Он выцарапал свое имя на постаменте мемориала президента США Авраама Линкольна.

 

В тот же день, 18 сентября, его задержала вашингтонгская полиция.

 

Позже его отпустили с условием, что он должен явиться на суд в начале октября.

 

Ущерб городские власти оценили в 2 тыс. долларов США.

 

Известные американские репортеры и блоггеры публикуют фотографии акта вандализма с хэштегом #BREAKING (#СРОЧНО):

 

Как кыргыз Нуртилек выцарапал свое имя на монументе Авраама Линкольна в Вашингтоне (фото) 

 

 

Источник - CA-NEWS

           

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