Печать

Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 5 Как кыргыз Нуртилек выцарапал свое имя на монументе Авраама Линкольна в Вашингтоне (фото) Как Нуртилек выцарапал свое имя на монументе Авраама Линкольна в Вашингтоне Акт вандализма гражданина Кыргызстана в городе Вашингтон вызвал резонанс у пользователей соцсети Twitter. Ранее в МИД Кыргызстана сообщили о факте вандализма, совершенном кыргызстанцем Н.Н. Он выцарапал свое имя на постаменте мемориала президента США Авраама Линкольна. В тот же день, 18 сентября, его задержала вашингтонгская полиция. Позже его отпустили с условием, что он должен явиться на суд в начале октября. Ущерб городские власти оценили в 2 тыс. долларов США. Известные американские репортеры и блоггеры публикуют фотографии акта вандализма с хэштегом #BREAKING (#СРОЧНО): Источник - CA-NEWS Добавить комментарий