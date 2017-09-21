Как кыргыз Нуртилек выцарапал свое имя на монументе Авраама Линкольна в Вашингтоне (фото) 

Как Нуртилек выцарапал свое имя на монументе Авраама Линкольна в Вашингтоне
Акт вандализма гражданина Кыргызстана в городе Вашингтон вызвал резонанс у пользователей соцсети Twitter.
Ранее в МИД Кыргызстана сообщили о факте вандализма, совершенном кыргызстанцем Н.Н.
Он выцарапал свое имя на постаменте мемориала президента США Авраама Линкольна.
В тот же день, 18 сентября, его задержала вашингтонгская полиция.
Позже его отпустили с условием, что он должен явиться на суд в начале октября.
Ущерб городские власти оценили в 2 тыс. долларов США.
Известные американские репортеры и блоггеры публикуют фотографии акта вандализма с хэштегом #BREAKING (#СРОЧНО):
Источник - CA-NEWS
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