Премьер сменил руководителя Штаба по выборам за то, что тот агитировал

Сапар Исаков объявил замечание вице-премьер-министру Дуйшенбеку Зилалиеву, а также поручил возложить обязанности председателя Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента КР на вице-премьер-министра Темира Джумакадырова.

Сапар Исаков объявил замечание вице-премьер-министру Дуйшенбеку Зилалиеву, а также поручил возложить обязанности председателя Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента КР на вице-премьер-министра Темира Джумакадырова.

Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Данное решение премьер-министром было принято в связи с публикацией, где Дуйшенбек Зилалиев выражает свое личное предпочтение одному из кандидатов.

Глава правительства также поручил членам штаба сконцентрироваться на качественной подготовке избирательных списков и избирательных участков, обеспечении общественного правопорядка особенно в день голосования, а также создании условий для свободного волеизъявления граждан.

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