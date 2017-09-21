Заморозки в выходные: предвестник аномально холодной зимы

После продолжительной сухой и теплой погоды 23 сентября днем и 24 сентября ожидается резкое изменение погоды: временами дожди, грозы, в горах снег, в отдельных районах осадки интенсивные.

После продолжительной сухой и теплой погоды 23 сентября днем и 24 сентября ожидается резкое изменение погоды: временами дожди, грозы, в горах снег, в отдельных районах осадки интенсивные.

Согласно штормовому предупреждению Агентства по гидрометеорологии, местами возможно усиление западного ветра до 18-23 метров в секунду.

Как сообщила "Вечернему Бишкеку" начальник Гидрометцентра Агентства по гидрометеорологии Татьяна Черникова, 24 сентября ожидается понижение температуры воздуха: в Чуйской, Таласской долинах ночью до +3...+8 градусов, днем до +13...+18 градусов, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до +7...+12, днем до +16…+21, в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей ночью до +4...+9, днем до +10...+15.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

25-26 сентября ночью в зоне земледелия Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областей и в предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей местами ожидаются заморозки до -1…-3, в зоне земледелия Нарынской области до -3…-5 градусов.

Заморозки такой интенсивности опасны для неубранных овощных культур, выкопанных и неукрытых клубней картофеля, сахарной свеклы.

К предупреждениям синоптиков надо добавить, что, по сведениям краеведа Владимира Петрова и других старожилов Фрунзе-Бишкека, осенние заморозки в нашей столице начинаются обычно с середины октября. Когда в 1968-м первые заморозки во Фрунзе грянули 6 сентября, это было чрезвычайное и крайне редкое явление. А зима 1968/69 года оказалась во всей Центральной Азии аномально холодной и многоснежной.

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