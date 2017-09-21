Штаб Жээнбекова обратился в суд по поводу клеветнической статьи

Как стало известно сегодня, кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в Свердловский районный суд иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда.

Как стало известно сегодня, кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в Свердловский районный суд иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда. Дела касается материала "Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?". Эта статья бывшего депутата парламента Кабая Карабекова была размещена на сайте "24.kg".

Заявитель требует привлечения к ответственности за распространение ложной информации как само СМИ, так и автора. Кандидат в президенты требует признать несоответствующими действительности, измышления автора о "…тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями".

Как рассказали в предвыборном штабе, Жээнбеков требует опровержения ложных сведений, а в качестве возмещения морального вреда - с каждого ответчика по 5 миллионов сомов. Сумму считают адекватной с учетом того, что речь о преднамеренной дискредитации политического деятеля в преддверии выборов президента.

"В указанной статье в прямой увязке с кандидатом на должность президента КР Сооронбаем Жээнбековым и прямой ссылкой на закрытую встречу президентов Кыргызстана и России в июне 2017 года говорится о том, что Москва "намекнула кыргызской стороне, что ее тревожит информация кыргызских и российских спецслужб о якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями. В том числе и с арабским "Обществом социальных реформ", которое признано в РФ террористической организацией", - рассказали в штабе.

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