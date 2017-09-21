Садыра Жапарова не отпустили на похороны отца

Бывшего депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова на похороны отца не отпустили.
Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной службе исполнения наказаний.
По их данным, постановление суда о разрешении выпустить на короткое время Садыра Жапарова из камеры и отвезти попрощаться с отцом так и не получено.
В Верховном суде заявили, что руководство ГСИН могло и самостоятельно принять решение о допуске Садыра Жапарова на похороны.
Напомним, накануне в возрасте 84 лет скончался отец Садыра Жапарова. Адвокаты политика пытались добиться у суда разрешения на участие его в похоронах отца.
Бишкекский городской суд оставил в силе решение Первомайского районного суда от 2 августа в отношении Садыра Жапарова. Его осудили на 11,5 года по обвинению в захвате заложника.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/63298/
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