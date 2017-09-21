Депутаты заступились за Садыра Жапарова. Просят отпустить его на похороны отца

Депутат Жогорку Кенеша Талант Мамытов обратился к представителям президента и правительства в парламенте с просьбой обратить внимание на вопрос Садыра Жапарова.
Депутат Жогорку Кенеша Талант Мамытов обратился к представителям президента и правительства в парламенте с просьбой обратить внимание на вопрос Садыра Жапарова.
«Судебные разбирательства завершились во второй инстанции. У кыргызов говорят, что человек должен хотя бы похоронить отца. Чыныбай Акунович (спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков. — Прим. ИА «24.kg»), прошу дать протокольное поручение. Смерть — вне политики. Прошу обеспечить возможность, чтобы Садыр Жапаров мог похоронить отца», — обратился Талант Мамытов.
Напомним, накануне ГСИН и Верховный суд не смогли решить, кому из них дано право отпустить Садыра Жапарова на похороны отца.
Ссылка: https://24.kg/vlast/63307/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!