Скончался отец политика Садыра Жапарова

В возрасте 84 лет скончался Нуркожо ажы, отец осужденного экс-депутата Садыра Жапарова.
В возрасте 84 лет скончался Нуркожо ажы, отец осужденного экс-депутата Садыра Жапарова. Адвокаты политика пытаются добиться у суда разрешения на посещение им похорон отца. Об этом «Азаттыку» сообщила супруга бывшего парламентария Айгуль Жапарова.
По ее словам, Нуркожо ажы недавно привезли в Бишкек на лечение. Но 20 сентября в возрасте 84 лет он скончался. Похороны пройдут в его родном селе Кен-Суу Тюпского района.
3 августа Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова к 11 годам 6 месяцам годам заключения в колонии усиленного режима. 15 сентября городской суд оставил в силе приговор.
Садыра Жапарова обвиняли в организации митингов, связанных с Кумтором, которые прошли осенью 2013 года в Иссык-Кульской области, и взятии в заложники экс-губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Однако позже сам Эмильбек Каптагаев обратился в Бишкекский городской суд с просьбой оправдать Садыра Жапарова. В своем заявлении экс-губернатор Иссык-Кульской области указал, что решение райсуда бездоказательно.
Напомним, пока шел судебный процесс, Садыр Жапаров подал заявление о намерении выдвигаться в президенты КР, но 10 августа ЦИК на своем заседании принял решение отстранить его от участия в выборах.
Азаттык
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