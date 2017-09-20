Мирзиеев прилетел в Нью-Йорк на самолете олигарха Усманова

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прилетел в США на частном самолете российского олигарха Алишера Усманова.
Об этом пишет радио «Озоди».
Как сообщает сайт Flightradar24, который дает возможность отслеживать самолеты в реальном времени, под радар попал самолет Airbus A340-313, он был зафиксирован под кодом M-IABU. Самолет с этим кодом принадлежит Алишеру Усманову.
Шавкат Мирзиеев полетел в Нью-Йорк, чтобы принять участие на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Самолет Airbus A340-313 Алишера Усманова считается одним из самых дорогих персональных самолетов в мире и стоит 350 миллионов долларов. Он назван в честь отца Алишера Усманова – «Burkhan» («Бурхан»). Самолет имеет регистрационный номер M-IABU. Последние четыре буквы «M-IABU» означают «I am Алишер Бурханович Усманов».
О причинах того, почему президент Узбекистана решил отправиться в США не на государственном самолете, а на лайнере Алишера Усманова, пока неизвестно.
Азаттык
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