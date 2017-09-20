Кыргызстанец в США предстанет перед судом за вандализм

В столице США Вашингтоне задержан гражданин Кыргызстана, который монетой нацарапал на постаменте мемориала Линкольна свое имя.

В столице США Вашингтоне задержан гражданин Кыргызстана, который монетой нацарапал на постаменте мемориала Линкольна свое имя. Стоимость ущерба суд оценил в 2 тысячи долларов. Об этом сообщает МИД Кыргызстана.

Как отмечается, кыргызстанец был задержан 18 сентября на основании предъявления ему обвинения в совершении акта вандализма. Информацию Посольству Кыргызстана подтвердили в департаменте полиции Вашингтона.

19 сентября он был отпущен с указанием явиться на судебное заседание, назначенное на начало октября. В беседе с консульским сотрудником кыргызстанец подтвердил случай и раскаялся в содеянном.

Как отмечает издание nydailynews, 21-летнему задержанному грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 25 тысяч долларов США.