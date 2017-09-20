Депутат Жамалдинов готов развивать кыргызский язык без денег...

Есть среди нас те, кому дай поговорить.

Например, депутат фракции "Онугуу-Прогресс" Зиядин Жамалдинов раскритиковал деятельность комиссии по государственному языку.

По его словам, на сегодняшний день комиссия по государственному языку потратила 140 млн сомов. "У комиссии по государственному языку есть программа по развитию языка до 2020 года. На нее предусмотрено 490 млн сомов. Кыргызов можно обучать языку, не тратя на это денег. На сегодняшний день комиссия по государственному языку потратила 140 млн сомов на перевод произведений с других языков", - сказал Жамалдинов.

В то же время Зиядин мырза не смог сказать, как можно переводить книги и печатать, не тратя денег. Нам нужно похвалить народного избранника за пустую болтовню? Ведь без изучения литературы других народов на кыргызском языке невозможно развивать язык.

Источник: газета "Майдан.kg" №38 от 19.09.2017 / стр. 5