5 цитат о Путине из книги Хиллари Клинтон

Неделю назад Хиллари Клинтон выпустила свою книгу о выборах, которые она проиграла Трампу. Книга называется «Что случилось?». Естественно, целая глава посвящена вмешательству русских в эти выборы. Вот вкратце о чём там:

Неделю назад Хиллари Клинтон выпустила свою книгу о выборах, которые она проиграла Трампу. Книга называется «Что случилось?». Естественно, целая глава посвящена вмешательству русских в эти выборы. Вот вкратце о чём там:

1. О Путине

Когда я встречалась с Путиным, он напомнил мне парня из метро, который садится на сиденье и властно расставляет ноги, занимая общее пространство и как бы говоря окружающим: «Я беру, что хочу. У меня к вам так мало уважения, что я собираюсь вести себя тут, как будто я расслабляюсь дома в халате». Известна реплика Джорджа Буша-младшего о том, что, посмотрев Путину в глаза, он разглядел в них душу. Я ответила: «Он был агентом КГБ — у него по определению нет души». Не думаю, что Владимиру это понравилось.

2. О Трампе и Путине

Трамп известен своей странной страстью к диктаторам. Но ему не просто нравится Путин — он хочет быть как Путин: белый авторитарный лидер, который может расправляться с оппозицией, репрессировать меньшинства, обманывать избирателей, контролировать прессу и зарабатывать несчетные миллиарды.

3. О присоединении Крыма

Наблюдая со стороны, я была поражена сложностью этой операции. Она была гораздо эффективнее, чем вторжение в Грузию в 2008 году.

4. О борьбе с российской киберугрозой

Армия и разведка должны ускорить развитие нашего собственного наступательного кибер- и информационного оружия. США должны принять новую доктрину, в которой будет сказано: кибератака на нашу критическую инфраструктуру рассматривается как объявление войны и будет встречена соответствующим образом.

5. О санкциях

Мы должны продолжать делать все, что можем, чтобы изолировать Путина. Администрация Обамы на примере Ирана доказала, что санкции могут заставить наших противников изменить курс. Россия гораздо больше и сильнее, но у нас много инструментов влияния, и даже Путин уязвим к давлению.