Особо опасен, или Мужчины, от которых надо бежать

Влюбленность мешает объективно оценить своего избранника. И, когда приходит время снять розовые очки, порой перед нами предстает совершенно иной человек.



Жадный



Вычислить скупца не так уж сложно. Нужно только приглядеться к кавалеру.



Обрати внимание на то, как он будет себя вести при просмотре меню в ресторане, кафе. Наверняка он скряга, если, быстро пролистав меню, заказал себе только чай, сетуя на то, что «место не очень, и кухня не впечатляет». Если он и тебе советует заказать «то же», доведи эксперимент до конца: скажи, что ты в отличие от него голодна и съела бы что-то посущественнее. Когда будешь делать заказ, обрати внимание на его мимику и по выражению лица заметишь: мысленно он уже подсчитывает, сколько ему придется заплатить за твой ужин.



Предложи сама оплатить свои расходы (например, билеты на концерт) и посмотри на его реакцию. Уважающий себя молодой человек скажет, что он удивлен, обижен, а скупец, может, денег у тебя и не возьмет, но и баловать тебя цветочками не станет.



Заведи разговор о его бывшей девушке и, если он начнет сетовать на то, что она была меркантильной, поставь галочку – это тоже недобрый знак.

Жадные люди часто знают за собой эту слабинку и потому называют себя просто экономными – так звучит лучше, не правда ли?





Эгоистичный



Надо насторожиться, если мужчина постоянно просит тебя сделать что-то для него, а сам ничего подобного для тебя не делает. Учитывая то, что поначалу мы стараемся показать свои лучшие стороны и ухаживать друг за другом, такое поведение заставляет задуматься.



Его можно назвать эгоистом, если он назначает свидание только в удобном для него, а не для тебя, месте, или все разговоры сводит к темам, которые интересны только ему.



Каждый человек немного эгоист, не спорим. Но есть такое понятие, как «нездоровый эгоизм», когда человек не сомневается в том, что всё должно крутиться вокруг него. Если ты впустишь такого мужчину в свою жизнь, то всегда будешь на вторых ролях. Он не будет считаться с твоим мнением, более того, удивится, узнав о том, что оно у тебя есть.





Без сожаления расставайся, если он…



- говорит, что он не готов к серьезным отношениям;



- сторонник секса без обязательств;



- запрещает тебе видеться с подругами без его ведома;



- врет по мелочам;



- злоупотребляет спиртными напитками.



AQ-опрос



С какими мужчинами мы ни-ни



Жестокими – 28%

Пьющими – 24%

Жадными – 22%

Ревнивцами – 18%

Эгоистами – 8%



