Дуйшенбек Зилалиев: "Камбар-Атой" заинтересовался крупный инвестор

"Камбар-Атинской ГЭС-1 заинтересовался крупный инвестор", - сообщил вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев.

Об этом сообщает ИА 24.kg.

По его словам, после визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан в вопросе строительства Камбар-Аты-1 начались "тектонические сдвиги". "Крупные компании заинтересовались строительством станции. Узбекистан готов выступить соинвестором", - отметил Дуйшенбек Зилалиев.

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Он сказал, что есть одна компания, готовая войти в проект. Однако отказался сообщить ее название и страну. В настоящее время Национальный энергохолдинг прорабатывает вопрос.

Напомним, Шавкат Мирзиёев во время визита в Бишкек заявил, что Узбекистан готов строить совместно с Кыргызстаном Камбар-Атинскую ГЭС-1.

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