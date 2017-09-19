"Камбар-Атинской ГЭС-1 заинтересовался крупный инвестор", - сообщил вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев.
Об этом сообщает ИА 24.kg.
По его словам, после визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан в вопросе строительства Камбар-Аты-1 начались "тектонические сдвиги". "Крупные компании заинтересовались строительством станции. Узбекистан готов выступить соинвестором", - отметил Дуйшенбек Зилалиев.
Все о скандале со строительством Верхне-Нарынского каскада ГЭС читайте здесь.
Он сказал, что есть одна компания, готовая войти в проект. Однако отказался сообщить ее название и страну. В настоящее время Национальный энергохолдинг прорабатывает вопрос.
Напомним, Шавкат Мирзиёев во время визита в Бишкек заявил, что Узбекистан готов строить совместно с Кыргызстаном Камбар-Атинскую ГЭС-1.
URL: http://kaktus.media/363137
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!