Мать избитого ребенка: Врачи уговаривали договориться с мужчиной

"Когда 60-летний мужчина избил моего 9-летнего сына, врачи уговаривали меня не писать на него жалобу", - сообщила Kaktus.media мать пострадавшего ребенка Айкен Зампарбаева.

Напомним, пользователь Facebook сообщила о том, что детей ее знакомой избил на детской площадке палкой мужчина, а милиция не принимает никаких мер. Камера наружного видеонаблюдения запечатлела во дворе общежития Политехнического университета инцидент.

По словам матери ребенка, инцидент с избиением ее сына произошел 16 сентября примерно в 18.30.

"Мой сын играл во дворе, он поругался с соседским мальчишкой. Тот пожаловался своему отцу, и он избил моего сына палкой, бил кулаком в лицо", - рассказала Айкен Зампарбаева.

Она добавила, что в то время была дома. Ее сын приехал домой заплаканный, побитый и описавшийся от испуга.

"Когда я вышла на улицу чтобы разобраться, мужчина пытался напасть и на меня. Но соседи остановили его. Приехавшие врачи скорой помощи уговаривали меня договориться с мужчиной. Видя мое состояние и сына, они просто уехали, не оказав никакой помощи. Милиционеры тоже ничего не сделали", - отметила Зампарбаева.

Мать ребенка рассказала, что на следующий день ходила в детскую больницу №3, врачи также ей не помогли и отправили в 4-ю горбольницу. Затем она направилась в РУВД Первомайского района Бишкека, следователь принял заявление и отправил на экспертизу. Врачи поставили диагноз "ушибы руки".

"В тот день у сына было тяжелое состояние. Я очень сильно переживала эти дни, сын ночами плохо спит, его тошнит. Надеюсь, соответствующие органы отреагируют и помогут мне", - заключила Зампарбаева.

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