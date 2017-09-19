Дело Текебаева. В суде выяснили, в чей кабинет заходил Алексей Модин

В Бишкекском городском суде продолжают рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского районного суда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.
В Бишкекском городском суде продолжают рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского районного суда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.
Суд исследует материалы. Зачитан протокол опознания Алексеем Модиным кабинета Омурбека Текебаева, где, по словам российского бизнесмена, он и гражданин России Леонид Маевский встречались 13 мая 2010 года с подсудимыми. Последние, по свидетельству Маевского, вымогали у него $1 миллион за активы MegaCom.
В протоколе указано, что кабинет, куда прошел Модин, сейчас занимает первый вице-премьер-министр. А в 2010 году это было служебное помещение первого заместителя главы временного правительства Алмазбека Атамбаева.
Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова обвиняют в коррупции. Судья Первомайского районного суда Айбек Эрнис уулу 16 августа приговорил их к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/63116/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!