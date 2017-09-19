Дело Текебаева. В суде выяснили, в чей кабинет заходил Алексей Модин

В Бишкекском городском суде продолжают рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского районного суда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

В Бишкекском городском суде продолжают рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского районного суда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Суд исследует материалы. Зачитан протокол опознания Алексеем Модиным кабинета Омурбека Текебаева, где, по словам российского бизнесмена, он и гражданин России Леонид Маевский встречались 13 мая 2010 года с подсудимыми. Последние, по свидетельству Маевского, вымогали у него $1 миллион за активы MegaCom.

В протоколе указано, что кабинет, куда прошел Модин, сейчас занимает первый вице-премьер-министр. А в 2010 году это было служебное помещение первого заместителя главы временного правительства Алмазбека Атамбаева.

Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова обвиняют в коррупции. Судья Первомайского районного суда Айбек Эрнис уулу 16 августа приговорил их к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.



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