Биометрические данные еще не сдали около 800 тысяч кыргызстанцев

Около 800 тысяч кыргызстанцев еще не сдали свои биометрические данные. Они не смогут принять участие в выборах и проголосовать.

Около 800 тысяч кыргызстанцев еще не сдали свои биометрические данные. Они не смогут принять участие в выборах и проголосовать. Об этом на форуме движения «За чистые выборы» рассказал председатель Госрегистрационной службы Дастан Догоев.

По его словам, данные сдали 3 млн 800 тысяч граждан, из которых 2 млн 914 тысяч 588 человек включены в списки избирателей. 21 сентября они будут вновь обновлены, добавил Догоев.

С 1 мая в Кыргызстане началась выдача биометрических паспортов. Чип содержит 19 данных о гражданине, включая семейное положение и национальность. Выдача биометрических паспортов до конца года будет производиться бесплатно. Для получения нового паспорта необходимо сдать биометрические данные в виде отпечаток пальцев.



Азаттык