Азамат Арапбаев, депутат ЖК: «Мы должны делать упор на кыргызском языке. Без языка мы не можем быть нацией»

Не могу сказать: этот чистый, тот плохой. Как я только что сказал, народ рассудит, кто из них сильный.

- Азамат Абдуллажанович, с началом выборов высказывается много разговоров «власть использует административный ресурс, выборы не пройдут чисто». Каково ваше мнение?

- Ошибаются говорящие «воспользуюсь административным ресурсом и власть использует». В принципе, как вы сами видите, наши граждане заходят на избирательный участок, после сдачи отпечатка пальца им выдается бюллетень. Только потом, войдя в кабину, он сможет проголосовать за желательного человека. Ничего неизвестно, кто за кого, как проголосовал. И как можно фальсифицировать выборы. Президент Алмазбек Шаршенович инициировал, чтоб народ выбрал желательного человека, парламент поддержал и сейчас это реализуется. Думаю, надеюсь, выборы пройдут чисто.

- 59 человек выразили желание участвовать в президентских выборах, дошло до финиша 13. Но, несмотря на это, количество прорвавшихся вперед – 4. Кого из кандидатов вы считаете достойным?

- Все баллотирующиеся кандидаты достойные. Не могу сказать: этот чистый, тот плохой. Как я только что сказал, народ рассудит, кто из них сильный. Мы подчинимся избранному народом кандидату, постараемся поднять государство. Сейчас не могу на ком-то одном остановиться, восхвалять до небес. Это противоречит моему воспитанию. Отвечает требованию, чтоб население само дало оценку сделанной работе, поднятому вопросу, человечности, служебному опыту. Сейчас не годится проявлять ясновидение, указывая на кого-то одного «он победит». Придет время, посмотрим.

- За кого проголосуете, как гражданин Кыргызстана?

- Я обязательно поучаствую в выборах, проголосую за выбираемого человека. Скажу, как и другие в кабине поддержу желательного человека.

- Когда ваша сопартийка Ирина Карамушкина сказала «давайте сделаем русский язык государственным», никто из вас не сказал слова против. Вы с ней согласны?

- Наверное, мои сопартийцы не посмотрели на Основной закон. И без того русский язык носит статус официального языка, не подвергался и не подвергается никакому давлению. Никто не препятствует русскоязычным высказывать свои мысли, вести работу, читать, писать. У нас есть муниципальные требования. Там в требованиях написано, что обязательно надо знать государственный язык. Ирина Юрьевна несколько ошиблась, не зная закона, рано заговорила. Мое требование – надо делать упор на кыргызском языке. Без языка мы не можем быть нацией.

Источник: газета «De факто» №32 от 15.09.2017/стр.11, перевод: gezitter.org