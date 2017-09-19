В Свердловском районном суде Бишкека 19 сентября продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Майрамгуль Абдрасуловой и Нарына Токошева, обвиняемых в убийстве Бурмаш Акматовой
В Свердловском районном суде Бишкека 19 сентября продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Майрамгуль Абдрасуловой и Нарына Токошева, обвиняемых в убийстве Бурмаш Акматовой
В начале процесса один из адвокатов подсудимых Мунарбек Супатаев напомнил суду, что председательствующий судья Доолотбек Турдукожоев постановил вызвать двух следователей, в том числе следователя Сыдыгалева.
На это прокурор ответил, что он звонил, но они не отвечают.
В суде председательствующий сам позвонил следователям: телефон одного был занят, а другой не поднимал трубку.
После судья все же дозвонился и попросил одного из них явиться в суд.
Спустя почти час следователи так и не явились на процесс.
Судья сказал, что со слов одного из следователей, он застрял в пробках в районе рынка «Дордой». «Другой непонятно где, никто не может его найти», - сказал судья.
Председательствующий сказал, что направят официальное письмо в ГУВД.
В доме по ул.Тыныстанова в Бишкеке 22 февраля было обнаружено тело Б.Акматовой, 1957 года рождения, которая погибла от выстрела в голову. Были задержаны подруга убитой и ее бывший муж.
АКИpress
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