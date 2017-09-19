В Кара-Суу 53-летняя женщина облила себя бензином и подожгла

В селе Кашкар-Кыштак сельского округа Нариман Кара-Суйского района 53-летняя женщина совершила самоподжог, сообщает МЧС.



По данным ведомства, Х.М, 1964 года рождения, облила себя бензином и подожгла. В результате акта самосожжения женщина получила ожоги 3 степени на 70-80% тела. Сегодня, 19 сентября примерно в 07:30 она была госпитализирована в ожоговое отделение Ошской областной больницы.



По данному факту проводится проверка.



Как сообщили Turmush в пресс-службе УВД Ошской области, совершившая акт самосожжения женщина 10 дней назад была выписана из психиатрической больницы. Она страдает психическим расстройством и ранее неоднократно пыталась совершить суицид.



Позже стало известно, что совершившая акт самосожжения 53-летняя женщина скончалась сегодня, 19 сентября, в ожоговом отделении областной больницы

Turmush