В Кара-Суу 53-летняя женщина облила себя бензином и подожгла

В селе Кашкар-Кыштак сельского округа Нариман Кара-Суйского района 53-летняя женщина совершила самоподжог, сообщает МЧС.
По данным ведомства, Х.М, 1964 года рождения, облила себя бензином и подожгла. В результате акта самосожжения женщина получила ожоги 3 степени на 70-80% тела. Сегодня, 19 сентября примерно в 07:30 она была госпитализирована в ожоговое отделение Ошской областной больницы.
По данному факту проводится проверка.
Как сообщили Turmush в пресс-службе УВД Ошской области, совершившая акт самосожжения женщина 10 дней назад была выписана из психиатрической больницы. Она страдает психическим расстройством и ранее неоднократно пыталась совершить суицид.
Позже стало известно, что совершившая акт самосожжения 53-летняя женщина скончалась сегодня, 19 сентября, в ожоговом отделении областной больницы
Turmush
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