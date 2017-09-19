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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 10 Кубанычбек Кулматов представлен коллективу Нацбанка Первый заместитель руководителя аппарата президента Мухамметкалый Абулгазиев представил коллективу Национального банка нового председателя - Кубанычбека Кулматова Первый заместитель руководителя аппарата президента Мухамметкалый Абулгазиев представил коллективу Национального банка нового председателя - Кубанычбека Кулматова. Об этом сообщает пресс-служба НБ КР. Кулматов назначен председателем Нацбанка 14 сентября. С 2010 по 2013 годы он возглавлял Государственную таможенную службу, а с 2014 по 2016 годы был губернатором Чуйской области, а потом мэром Бишкека. В последнее время Кубанычбек Кулматов возглавлял Российско-кыргызский фонд развития. Азаттык Добавить комментарий