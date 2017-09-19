Кубанычбек Кулматов представлен коллективу Нацбанка

Первый заместитель руководителя аппарата президента Мухамметкалый Абулгазиев представил коллективу Национального банка нового председателя - Кубанычбека Кулматова
Первый заместитель руководителя аппарата президента Мухамметкалый Абулгазиев представил коллективу Национального банка нового председателя - Кубанычбека Кулматова. Об этом сообщает пресс-служба НБ КР.
Кулматов назначен председателем Нацбанка 14 сентября.
С 2010 по 2013 годы он возглавлял Государственную таможенную службу, а с 2014 по 2016 годы был губернатором Чуйской области, а потом мэром Бишкека. В последнее время Кубанычбек Кулматов возглавлял Российско-кыргызский фонд развития.
Азаттык
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