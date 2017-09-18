Liglass Trading пока не может ответить, когда переведут $37 миллионов

Liglass Trading пока не может ответить, когда переведут $37 миллионов.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор Liglass Trading Михаил Смелик.

«Мы не хотим что-то говорить заранее. Некорректно отвечать на вопросы, которые нужно обсудить с правительством КР. Проект не заморожен, он продолжается. Нужно продолжить переговоры. Если мы что-то скажем, Эдиль Байсалов тут же напишет», — сказал Михаил Смелик.

Напомним, между правительством Кыргызстана и Liglass Trading подписано соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхненарынского каскада. Эта же компания стала победителем тендера на строительство десяти малых ГЭС. В правительстве все время называют разные сроки уплаты компанией Liglass Trading $37 миллионов для выкупа 50 процентов акций в ЗАО «Верхненарынские ГЭС». Именно эту сумму Кыргызстан должен вернуть российской компании «РусГидро», которая готовится подать иск в международный арбитраж.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/62982/