Liglass Trading пока не может ответить, когда переведут $37 миллионов.
Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор Liglass Trading Михаил Смелик.
«Мы не хотим что-то говорить заранее. Некорректно отвечать на вопросы, которые нужно обсудить с правительством КР. Проект не заморожен, он продолжается. Нужно продолжить переговоры. Если мы что-то скажем, Эдиль Байсалов тут же напишет», — сказал Михаил Смелик.
Напомним, между правительством Кыргызстана и Liglass Trading подписано соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхненарынского каскада. Эта же компания стала победителем тендера на строительство десяти малых ГЭС. В правительстве все время называют разные сроки уплаты компанией Liglass Trading $37 миллионов для выкупа 50 процентов акций в ЗАО «Верхненарынские ГЭС». Именно эту сумму Кыргызстан должен вернуть российской компании «РусГидро», которая готовится подать иск в международный арбитраж.
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