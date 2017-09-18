Около 60 миллионов сомов выделили родители на ремонт школ в Бишкеке

Более 57 миллионов сомов выделили летом родители на ремонт школ в Бишкеке.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник столичного Управления образования Сауле Мейрманова.

По ее словам, мэрия производит наиболее затратные работы — ремонт кровель и систем внутреннего отопления. «Сегодня огромную поддержку оказывают родители, собирая деньги на текущий косметический ремонт. Чтобы ребенок занимался в уютном классе, с нормальным освещением, с хорошими стеклопакетами», — сказала Сауле Мейрманова.

«Если раньше из городского бюджета выделяли по 60-70 миллионов сомов на ремонт, то сегодня уже 170 миллионов. У нас примерно 30 процентов школ построено в 1936-1953-е годы. Возраст солидный, и, конечно, все требуют ремонта», — отметила начальник управления.



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