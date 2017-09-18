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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 14 Жогорку Кенеш потратит на комплектующие для компьютеров 2 миллиона сомов Жогорку Кенеш потратит на комплектующие и расходные материалы для компьютеров 2 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок. Жогорку Кенеш потратит на комплектующие и расходные материалы для компьютеров 2 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок. На эту сумму планируется купить процессоры, материнские платы, кулеры, клавиатуры, мыши, жесткие диски, колонки, наушники. Поставщик должен иметь общий объем поставок на 1 миллион сомов за последний год.

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