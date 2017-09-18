На суде Аиды Саляновой очередной скандал. Не пускают общественного защитника

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой.
На прошлом заседании произошел инцидент: общественный защитник Рабига Сыдыкова обвинила председательствующего Кубанычбека Касымбекова в предвзятости, необъективности и заявила, что он устраивает судилище. Ее поддержала депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко. В ответ Касымбеков распорядился вывести обеих из зала и даже пригласил милиционеров.
Однако женщины проигнорировали указание суда и остались. Сегодня Рабигу Сыдыкову не пускают на заседание. Патрульный милиционер утверждает, что письменного распоряжения об этом нет, есть только устное.
Аида Салянова требует допустить Рабигу Сыдыкову. В зале начался шум. Присутствующие обвиняют судью в беззаконии. Подсудимая отказывается отвечать на вопросы прокуроров.
Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением.
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