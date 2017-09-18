На Иссык-Куле произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, на 91-м километре трассы Балыкчы – Боконбаево – Каракол столкнулись автомобили «Фольксваген-Пассат» и «Лексус- RX300».
«В результате трое пассажиров «Пассата» получили ранения. Один из них по дороге в больницу скончался. Пострадавшие доставлены на «скорой» в ближайшую больницу», – говорится в сообщении.
knews.kg
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