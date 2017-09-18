22-летний Кайрат без оружия один на один остался с 3 волками

Жизнь в регионах



22-летний Кайрат Сейитбеков из села Асылбаш Сокулукского района Чуйской области на протяжении 5 лет разводит тайганов, которые охотятся на волков.

«Сейчас у меня есть 5 тайганов. Один из них 3-месячного возраста, еще двое — взрослые самцы, а оставшиеся 2 — взрослые самки. Одного из них я привез из Нарына, второго из Таласа, а третьего из Кой-Таша. 2-3 месяца назад у меня украли 3 тайганов. Вечером, примерно в 9 часов все тайганы были на месте, а через какое-то время трое из них исчезли. Я уверен, что их украли. Кыргызские тайганы особенные, в том числе их вид и запах. Тайганов боятся такие большие собаки, как алабаи и азиаты. Я развожу тайганов, потому что занимаюсь охотой, в которой они незаменимы. Сезон охоты обычно начинается осенью. Со своими тайганами я охочусь на шакалов и волков», - рассказал Кайрат.



Прошлой зимой он на несколько секунд столкнулся лицом к лицу с 3 волками. При этом у него не было оружия.



«Это было, когда еще заморозки не отошли. 3 волка спустились к полям сельчан. 2 охотника должны были отстрелить их, а я должен был помочь в этом. Мои тайганы должны были прогнать волков в сторону охотников. Я был с левой стороны арыка, а волки с правой. Тогда я решил обойти волков сзади, но когда я прошел бугор и перешел на ту сторону арыка, 3 волка вышли мне прям на встречу. Мое сердце ушло в пятки. Но через несколько секунд ко мне подоспели 2 взрослых моих тайгана, которые находились возле охотников. Два тайгана погнались за 2 волками. Тогда я остался один на один с третьим волком. Волк посмотрел на меня, а потом повернулся и стал медленно уходить. Планировалось, что волки побегут в сторону охотников, но они побежали в противоположную сторону. Вот так мы и не смогли отстрелить их», - рассказал он.

Кайрат младший из 5 детей в семье.

turmush.kg