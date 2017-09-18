Освободить Зулпукара Сапанова требуют «Репортеры без границ»

Международная организация «Репортеры без границ» осудила приговор в отношении кыргызстанского журналиста Зулпукара Сапанова и призвала кыргызские власти снять с него обвинения. Об этом говорится в ее заявлении.
Международная организация «Репортеры без границ» осудила приговор в отношении кыргызстанского журналиста Зулпукара Сапанова и призвала кыргызские власти снять с него обвинения. Об этом говорится в ее заявлении.
«Лишение Зулпукара Сапанова свободы создает опасный прецедент свободе выражения собственного мнения в Кыргызстане. Мы осуждаем приговор журналисту и требуем от судей его незамедлительного освобождения», — заявил руководитель отдела организации по Восточной Европе и Центральной Азии Иоганн Бих.
В 2016 году журналист издал книгу «Кыдыр санжырасы», после чего представители различных религиозных организаций обратились в ГКНБ с просьбой принять меры к Сапанову. ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении журналиста по статье «Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР.
Зулпукара Сапанова 12 сентября 2017 года приговорили к четырем годам лишения свободы и взяли под стражу в зале суда.
Организация «Репортеры без границ» со штаб-квартирой в Париже внесла Кыргызстан в рейтинг, опубликованный летом, в число «проблемных стран» с точки зрения свободы слова. В прошлом году республика занимала 85-е место среди 180 государств, а в этом году опустилась на четыре позиции — до 89-го места.
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