В Кызыл-Аскере оставили подпиленное дерево, которое может упасть

В Кызыл-Аскере неизвестные подпилили дерево и ушли. Теперь оно представляет опасность. Об этом сообщил пользователь социальной сети Facebook Айбек Измаилов.
В Кызыл-Аскере неизвестные подпилили дерево и ушли. Теперь оно представляет опасность. Об этом сообщил пользователь социальной сети Facebook Айбек Измаилов.
«Вот уже несколько дней прошло, как неизвестные на Месароша — Дэн Сяопина, напротив аптеки «Медлайф», спилили дерево не до конца и оставили», — написал Айбек Измаилов.
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