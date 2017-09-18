В Кызыл-Аскере оставили подпиленное дерево, которое может упасть



В Кызыл-Аскере неизвестные подпилили дерево и ушли. Теперь оно представляет опасность. Об этом сообщил пользователь социальной сети Facebook Айбек Измаилов.

В Кызыл-Аскере неизвестные подпилили дерево и ушли. Теперь оно представляет опасность. Об этом сообщил пользователь социальной сети Facebook Айбек Измаилов.





«Вот уже несколько дней прошло, как неизвестные на Месароша — Дэн Сяопина, напротив аптеки «Медлайф», спилили дерево не до конца и оставили», — написал Айбек Измаилов.

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