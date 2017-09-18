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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 21 В Якутии няня из Кыргызстана отравила детей лекарствами. Дело передали в суд Передано в суд уголовное дело об отравлении трех малолетних детей в городе Мирном (Якутия). Об этом сообщили российские СМИ. По их данным, главной его фигуранткой является 20-летняя гражданка Кыргызстана. В семье, где она работала няней, трое детей. Девушка по недосмотру оставила психотропные препараты в открытой косметичке. Дети выпили лекарства и сильно отравились, но медики их спасли.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/62919/ Добавить комментарий