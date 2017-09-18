В Якутии няня из Кыргызстана отравила детей лекарствами. Дело передали в суд

Передано в суд уголовное дело об отравлении трех малолетних детей в городе Мирном (Якутия).
Об этом сообщили российские СМИ.
По их данным, главной его фигуранткой является 20-летняя гражданка Кыргызстана. В семье, где она работала няней, трое детей. Девушка по недосмотру оставила психотропные препараты в открытой косметичке. Дети выпили лекарства и сильно отравились, но медики их спасли.
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