В Бишкеке 18-летний парень пытался изнасиловать полуторагодовалую девочку.
Сотрудники Свердловского РОВД проводят следствие. Подозреваемого передали милиции сотрудники УПМ ГУВД столицы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.
По их данным, во время патрулирования на рацию инспекторов УПМ поступило сообщение о том, что в районе пересечения проспекта Жибек Жолу и улицы Орозбекова произошло изнасилование. Сотрудники патрульной милиции, прибыв на место, выяснили, что 18-летний парень попытался изнасиловать маленькую девочку.
Сотрудник пресс-службы УПМ Таалай Сулайманов рассказал ИА «24.kg», что инцидент произошел в семье, прибывшей из Кара-Кульджинского района Ошской области. Они строили дом в Бишкеке. Отец девочки привлек в помощники родственника — 18-летнего парня, который, по словам матери ребенка, и пытался изнасиловать девочку. Женщина рассказала инспекторам, что услышала крики на втором этаже строящегося дома, побежала туда и увидела, что молодой человек пристает к малышке.
Инспекторы УПМ собрали имеющиеся на месте предполагаемого преступления улики (памперс и покрывало) и передали вместе с подозреваемым сотрудникам Свердловского РОВД.
В ГУВД подробности дела пока не сообщили.
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