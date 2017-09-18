О чём книга журналиста, осужденного на 4 года тюрьмы?

Почему книга "Кыдыр Санжырасы" вызвала возмущение?

В Бишкеке близкие осужденного на 4 года тюрьмы журналиста Зулпукара Сапанова намереваются обратиться в городской суд. Вчера автор книги "Кыдыр санжырасы" Сапанов был взят под стражу в зале суда по обвинению в "разжигании межрелигиозной вражды". И журналист, и его жена опровергают это обвинение.

Почему книга "Кыдыр Санжырасы" вызвала возмущение?

12 сентября Первомайский районный суд приговорил Сапанова к четырем годам лишения свободы по статье "разжигание межрелигиозной вражды". Этот приговор подытожил судебный процесс, длившийся 3 месяца.

"Вчера Первомайский районный суд на основании статьи 299 Уголовного кодекса приговорил журналиста Сапанова к четырем годам лишения свободы. Отметим, что в случае несогласия с данным решением, пострадавшие могут обратиться в городской суд в течение 10 дней", - информировала представитель пресс-служба Верховного суда Чынара Мамытканова.

Книга "Кыдыр Санжырасы", автором которой является обвиненный в разжигании межрелигиозной вражды журналист Зулпукар Сапанов, вышла в свет осенью 2016 года. Согласно информации, около 200 экземпляров этой книги, состоящей из более 600 страниц, были распространены в обществе, а выдержки из книги публиковались на страницах газет. Вскоре после этого религиозные организации собрали подписи на основании того, что "книга наводит тень на религию, содержит недостоверную информацию", и около 130 человек обратились с заявлением в ГКНБ, в котором содержалась основная просьба – арестовать журналиста.

"Я полностью прочитал эту книгу. Много мест, которые подвергают сомнению религию. Например, на 7-ой странице книги написано, что представители ислама, христианства, иудаизма и других конфессии повторяют старые мифы албарсты (шайтана). Также негативно высказывается о читающих намаз словами "все эти три религии разлагают общество, в мечетях бьются лбами о землю". На странице 512 написано "Аллах элди уурулукка үйрөткөн" ("Аллах научил людей воровству"). Разве это всё это не перевернутая, провокационная информация?" – сказал Би-Би-Си руководитель организации "Акыл эс, Ыйман" Дуйшон Абдылдаев.

Между тем сегодня Комитет защиты свободы слова распространил обращение в связи с заключением Зулпукара Сапанова. Комитет призывает муфтият и Госкомиссию по религиозным делам проводить разъяснительные работы в религиозной среде:

"Я думаю, что решение суда откровенно незаконное. Сапанов – опытный журналист. Он уже давно публикует на страницах газет свои очень глубокие мысли по поводу тенгрианства, религии, мироощущения. Я читал его книгу. Свои мысли он выражает в форме вопросов, ничего не навязывает, подталкивает к дискуссиям. Свои мысли обосновал ссылками. По моему мнению, позиционирующие себя религиозными лица решили, по всей видимости, наказать этого человека для острастки других. Я участвовал в судебном процессе, видел, как кричали считающие себя верующими, оказывали давление на суд", - сказал глава Комитета защиты свободы слова Адиль Турдукулов.

Бывший сотрудник газеты "Dе-Факто", журналист Зулпукар Сапанов с самого первого дня возбуждения уголовного дела опровергает предъявляемое ему обвинение. Его супруга тоже говорит, что ее муж не создавал негативного мнения о религии. Как она сегодня сообщила одному из СМИ, в ближайшие дни они обратятся в городской суд для обжалования судебного решения.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си