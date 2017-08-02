Кто похитил Бакаева?..

31 июля, в 21:07 неизвестные люди силой увезли Нургазы Бакаева, активного члена партии "Ата Мекен", который критиковал власть за гонения, организованные против Омурбека Текебаева.
31 июля, в 21:07 неизвестные люди силой увезли Нургазы Бакаева, активного члена партии "Ата Мекен", который критиковал власть за гонения, организованные против Омурбека Текебаева.
Нургазу Бакаеву удалось отправить по WhatsApp три аудио-сообщения другому члену партии "Ата Мекен" Чынаре Аблакеевой. В аудио-сообщении он сказал: "Меня задерживает СНБ. Не знаю, СНБ это или нет, но меня задержали". "Ата-мекеновцы" сообщают, что с тех пор не удается связаться с Бакаевым и требуют у правоохранительных служб принять меры по данному факту.
Источник: газета "Майдан.kg" №29 от 02.08.2017 / стр. 3
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