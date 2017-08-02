"Черные" активизировались перед выборами?

Все по-старому.

Это мы к тому, что известный в криминальном мире по прозвищу "Карышкыр", гражданин Кыргызстана Мурсалим Омурзаков будет депортирован из России по решению МВД. Соответствующее видео было распространено в интернете.

Соответствующее решение Министерство внутренних дел России приняло 17 июля. Отбывший свой срок Омурзаков должен покинуть территорию России, иначе он пожизненно лишится права въезда в Россию. Омурзакова задержали в Москве в 2013 году как главаря преступной группировки и его перевезли в Кыргызстан. Через два года его освободили. Статус "вор в законе" он получил в России, в 2013 году.

Напомним, несколько дней назад суд оправдал находившегося за решеткой в городе Оше Кадырбека Досонова по кличке "Дженго", а 31 июля судья Свердловского районного суда Бишкека Доолотбек Турдукожоев оправдал Алтынбека Ибраимова, известного в криминальной среде по прозвищу "Алтуха". Многие связывают освобождение "черных" с выборами, полагают, что политики будут опираться на силу "черных".

Источник: газета "Майдан.kg" №29 от 02.08.2017 / стр. 3