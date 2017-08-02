На пике Ленина умер альпинист из Ирана. Началась горная болезнь

В Ошской области на пике Ленина 31 июля скончался альпинист, прибывший из Ирана.

Произошло это на высоте 6 600 метров над уровнем моря. Об этом рассказали в пресс-службе областного УВД.



Там пояснили, что мужчина 1968 года рождения прибыл в альпинистский лагерь Чон-Алайского района 21 июля. А 24 июля группа альпинистов поднимались на пик Ленина.

"У него поднялось давление. Началась горная болезнь (болезненное состояние, связанное с кислородным голоданием вследствие понижения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе, которое возникает высоко в горах. - Прим. Kaktus.media). В итоге из-за нехватки воздуха он скончался. Тело спасатели привезли вчера, 1 августа", - добавили в пресс-службе.

Ранее при восхождении на пик Ленина погиб альпинист из России.

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