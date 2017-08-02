В Турции в багажнике автомобиля обнаружили кыргызстанку. Ее депортируют

В Турции в районе города Артвин в багажном отделении автомобиля обнаружена 28-летняя кыргызстанка, пытавшаяся проникнуть в страну, пишет турецкое издание sondakika.com.
В Турции в районе города Артвин в багажном отделении автомобиля обнаружена 28-летняя кыргызстанка, пытавшаяся проникнуть в страну, пишет турецкое издание sondakika.com.
Указано, что автомобиль с кыргызстанкой прибыл из Грузии. Женщину обнаружили в специальном отсеке багажника, она арестована.
Также указано, что кыргызстанку депортируют из Турции.
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