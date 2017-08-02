В конце августа презентуют четвертый том серии книг "Женщины Кыргызстана".
Об этом сообщили в Конгрессе женщин КР. Издание к выпуску готовит президент конгресса - профессор Замира Акбагышева. Мероприятие посвящается 26-летию государственной независимости Кыргызстана.
Указано, что в новое издание входят очерки, посвященные государственным и общественным деятелям-женщинам, руководителям экономической сферы, деятелям науки и образования, здравоохранения, культуры и искусства, внесшим весомый вклад в развитие регионов и в целом Кыргызстана.
Среди героинь книги:
первая леди страны Раиса Атамбаева,
министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева,
режиссер высшей категории ОТРК Сагын Ниязалиева,
мастер спорта международного класса по женской вольной борьбе, многократная чемпионка КР, двукратная чемпионка Азии Айсулуу Тыныбекова,
16-кратная чемпионка мира, двукратная победительница Всемирных игр боевых искусств Валентина Шевченко,
учредитель и президент благотворительного фонда Help the Children - SKD Елена Конева,
основатель эстрадной группы "Театр эстрады Айчурек", заслуженная артистка КР Айчурек Иманалиева,
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председатель Верховного суда КР Айнаш Токбаева,
директор Республиканского учебно-методического центра эстетического воспитания "Балажан" Дария Мусина.
и многие другие выдающиеся женщины страны.
Отмечено, что часть экземпляров новой книги "Женщины Кыргызстана" будет, как и предыдущие, передана библиотекам, международным организациям и посольствам.
Первый выпуск книги "Женщины Кыргызстана" вышел в 2008 году, в нем рассказывались истории 312 женщин. Далее были изданы второй и третий тома книг из этой серии, где рассказывалось об историях успеха 400 известных представительниц прекрасного пола республики.
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