Выйдет книга "Женщины Кыргызстана". Среди героинь - Раиса Атамбаева

В конце августа презентуют четвертый том серии книг "Женщины Кыргызстана".

Об этом сообщили в Конгрессе женщин КР. Издание к выпуску готовит президент конгресса - профессор Замира Акбагышева. Мероприятие посвящается 26-летию государственной независимости Кыргызстана.

Указано, что в новое издание входят очерки, посвященные государственным и общественным деятелям-женщинам, руководителям экономической сферы, деятелям науки и образования, здравоохранения, культуры и искусства, внесшим весомый вклад в развитие регионов и в целом Кыргызстана.

Среди героинь книги:

первая леди страны Раиса Атамбаева,



министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева,



режиссер высшей категории ОТРК Сагын Ниязалиева,



мастер спорта международного класса по женской вольной борьбе, многократная чемпионка КР, двукратная чемпионка Азии Айсулуу Тыныбекова,



16-кратная чемпионка мира, двукратная победительница Всемирных игр боевых искусств Валентина Шевченко,



учредитель и президент благотворительного фонда Help the Children - SKD Елена Конева,



основатель эстрадной группы "Театр эстрады Айчурек", заслуженная артистка КР Айчурек Иманалиева,

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председатель Верховного суда КР Айнаш Токбаева,



директор Республиканского учебно-методического центра эстетического воспитания "Балажан" Дария Мусина.



и многие другие выдающиеся женщины страны.

Отмечено, что часть экземпляров новой книги "Женщины Кыргызстана" будет, как и предыдущие, передана библиотекам, международным организациям и посольствам.

Первый выпуск книги "Женщины Кыргызстана" вышел в 2008 году, в нем рассказывались истории 312 женщин. Далее были изданы второй и третий тома книг из этой серии, где рассказывалось об историях успеха 400 известных представительниц прекрасного пола республики.

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