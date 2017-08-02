Пропавший сторонник партии «Ата Мекен» нашелся

Пропавший сторонник партии «Ата Мекен» Нургазы Бакаев нашелся.
Об этом ИА «24.kg» сообщили в штабе политической организации.
По его данным, сведения о том, что Нургазы Бакаев нашелся, поступили накануне. Но подробности пока неизвестны. «Мы не знаем, где он был, почему пропал. Информацию предоставим позже, как поговорим с ним», – сказали в штабе.
Отметим, Нургазы Бакаев в свое время был сокамерником основного свидетеля обвинения по делу о мародерствах в апреля 2010 года Абдулы Юсупова, а в марте выступил с заявлением, что Юсупов дал лживые показания против бывших депутатов Жогорку Кенеша Райкана Тологонова, Туратбека Мадылбекова и Болота Шера.
Отметим, Райкана Тологонова обвиняют в организации мародерств в Бишкеке в апреле 2010 года.
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