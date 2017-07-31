Милиция задержала 28-летнего парня по подозрению в убийстве своего отца

В Жайылском районе задержан 28-летний парень по подозрению в убийстве своего отца.
Об этом сообщили в УВД Чуйской области.
Как уточняется, 28 июля 2017 года примерно в 11.30 в дежурную часть ОВД района поступило сообщение о том, что в селе Новониколаевка совершено убийство. По данному факту выехала следственно-оперативная группа ОВД.
По приезду на место происшествия было установлено, что 28 июля текущего года примерно в 07:00 между 53-летним М. В. и его 28-летним сыном К. А.
произошла ссора. В результате молодой человек в нетрезвом состоянии ударил металлическим предметом по голове отца. От полученных травм М. В. скончался на месте.
По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. В ходе принятых мер сотрудниками милиции был задержан подозреваемый, он водворен в ИВС.
Назначены все необходимые судебно-медицинские и судебно-биологические экспертизы. Ведется следствие.
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