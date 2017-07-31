Милиция задержала 28-летнего парня по подозрению в убийстве своего отца

В Жайылском районе задержан 28-летний парень по подозрению в убийстве своего отца.

Об этом сообщили в УВД Чуйской области.

Как уточняется, 28 июля 2017 года примерно в 11.30 в дежурную часть ОВД района поступило сообщение о том, что в селе Новониколаевка совершено убийство. По данному факту выехала следственно-оперативная группа ОВД.

По приезду на место происшествия было установлено, что 28 июля текущего года примерно в 07:00 между 53-летним М. В. и его 28-летним сыном К. А.

произошла ссора. В результате молодой человек в нетрезвом состоянии ударил металлическим предметом по голове отца. От полученных травм М. В. скончался на месте.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. В ходе принятых мер сотрудниками милиции был задержан подозреваемый, он водворен в ИВС.

Назначены все необходимые судебно-медицинские и судебно-биологические экспертизы. Ведется следствие.