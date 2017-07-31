ГУПМ МВД КР просит откликнуться очевидцев ДТП, в котором погибли и пострадали пассажиры

Бишкек, «Саясат. kg». Следственным отделом по расследованию особо важных дел Главного следственного управления МВД КР г.Ош устанавливаются очевидцы

происшествий:



20 июля 2017 года в 05:30 часов на 468-ом километре автодороги

«Бишкек-Ош» 27-летний житель Узгенского района Ошской области, управляя

автомобилем ««Хонда-Степвагон», выехав на полосу встречного движения и

совершил столкновение с автомашиной марки «МАН-19226».



В результате дорожно-транспортного происшествия, погибло 8 пассажиров,

находящиеся в автомашине марки "Хонда-Степвагон".



Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту

дорожно-транспортного происшествия, обращаться по телефону: (0312)

266147, 266103, 0700 670010, 630901, 630750, 630385, или по адресу: г.

Бишкек, ул. Фрунзе 469, кабинет № 501.





Пресс-служба ГУПМ МВД Кыргызской Республики