ГУПМ МВД КР просит откликнуться очевидцев ДТП, в котором погибли и пострадали пассажиры

Бишкек, «Саясат. kg». Следственным отделом по расследованию особо важных дел Главного следственного управления МВД КР г.Ош устанавливаются очевидцы
происшествий:
20 июля 2017 года в 05:30 часов на 468-ом километре автодороги
«Бишкек-Ош» 27-летний житель Узгенского района Ошской области, управляя
автомобилем ««Хонда-Степвагон», выехав на полосу встречного движения и
совершил столкновение с автомашиной марки «МАН-19226».
В результате дорожно-транспортного происшествия, погибло 8 пассажиров,
находящиеся в автомашине марки "Хонда-Степвагон".
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту
дорожно-транспортного происшествия, обращаться по телефону: (0312)
266147, 266103, 0700 670010, 630901, 630750, 630385, или по адресу: г.
Бишкек, ул. Фрунзе 469, кабинет № 501.
Пресс-служба ГУПМ МВД Кыргызской Республики
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