Сотрудники ОВД Жумгальского района изъяли свыше 1 килограмма наркотических средств

Бишкек, «Саясат. kg». 27-июля 2017-года примерно в 11:30 часов при проведении оперативно-розыскных мероприятий под кодовым наименованием «Кара-Куурай» в Жумгальском районе в селе Куйручук возле скотского рынка «Сапаралы», сотрудниками поселкового отдела милиции с.Кызарт органов внутренних дел

Жумгальского района, была остановлена автомашина ВАЗ-21063, под управлением 32-летнего жителя г.Балыкчи Ыссык-Кульской области.

27-июля 2017-года примерно в 11:30 часов при проведении оперативно-розыскных мероприятий под кодовым наименованием «Кара-Куурай» в Жумгальском районе в селе Куйручук возле скотского рынка «Сапаралы», сотрудниками поселкового отдела милиции с.Кызарт органов внутренних дел

Жумгальского района, была остановлена автомашина ВАЗ-21063, под управлением 32-летнего жителя г.Балыкчи Ыссык-Кульской области.

При осмотре транспортного средства, на заднем панели автомашины было обнаружено полиэтиленовый пакет в котором находилось темно-зеленное вещество со специфическим запахом, весом 1 килограмм 335 грамм. Водитель и пассажир 45-летний С. Д. житель г. Балыкчи, были задержаны и переданы

в следственный отдел органов внутренних дел Жумгальского района.



Назначены все необходимые экспертизы. Начато расследование.



Пресс-служба УВД Нарынской области