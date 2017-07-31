Сотрудники ОВД Жумгальского района изъяли свыше 1 килограмма наркотических средств

Бишкек, «Саясат. kg». 27-июля 2017-года примерно в 11:30 часов при проведении оперативно-розыскных мероприятий под кодовым наименованием «Кара-Куурай» в Жумгальском районе в селе Куйручук возле скотского рынка «Сапаралы», сотрудниками поселкового отдела милиции с.Кызарт органов внутренних дел
Жумгальского района, была остановлена автомашина ВАЗ-21063, под управлением 32-летнего жителя г.Балыкчи Ыссык-Кульской области.
27-июля 2017-года примерно в 11:30 часов при проведении оперативно-розыскных мероприятий под кодовым наименованием «Кара-Куурай» в Жумгальском районе в селе Куйручук возле скотского рынка «Сапаралы», сотрудниками поселкового отдела милиции с.Кызарт органов внутренних дел
Жумгальского района, была остановлена автомашина ВАЗ-21063, под управлением 32-летнего жителя г.Балыкчи Ыссык-Кульской области.
При осмотре транспортного средства, на заднем панели автомашины было обнаружено полиэтиленовый пакет в котором находилось темно-зеленное вещество со специфическим запахом, весом 1 килограмм 335 грамм. Водитель и пассажир 45-летний С. Д. житель г. Балыкчи, были задержаны и переданы
в следственный отдел органов внутренних дел Жумгальского района.
Назначены все необходимые экспертизы. Начато расследование.
Пресс-служба УВД Нарынской области
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!